Torino non è una città per disabili. Tra buche, gradini e strade senza scivoli

Torino non è una città per disabili. Eppure è dal 1986, con l’entrata in vigore della Legge 41, che i comuni sono obbligati ad adottare il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). Un’imposizione disattesa dalle varie amministrazioni pubbliche che si sono succedute nel capoluogo piemontese. E così chi è costretto su una sedia a rotelle diventa ostaggio della sua stessa città.

Si può anche chiamare un taxi, ma ce ne sono solo 8 in città. Due per ogni turno. A Brescia ne hanno 20, a Roma 100. Inoltre il pagamento non segue il tassametro tradizionale. La corsa, all’interno della città, costa sempre 25 euro, anche per i percorsi più brevi.

«Manca la cultura, la voglia di mettere il disabile al centro — afferma Giovanni Ferrero, direttore della Consulta per le persone in difficoltà — non si tratta di risolvere problemi, ma di pensare sin dall’inizio alla soluzione per un disabile.



Torino aveva fatto dei grandi passi in avanti per le Paraolimpiadi del 2006, da lì ci siamo fermati. Forse si dovrebbe partire dalle scuole, con l’educazione civica. In città solo un’anagrafe riesce a servire i sordi, e in via Roma e in via Garibaldi non c’è nessuna rampa nei negozi». Occorrerebbe un cambio di mentalità, a partire dallo sviluppo del Peba: «Un documento obbligatorio, previsto dalle norme nazionali, ma di cui oggi non c’è nemmeno una bozza».