Noi Genitori Tosti abbiamo dedicato un capitolo del nostro saggio “L’esercito silenzioso – badanti familiari”

PUBBLICITA

In relazione all’ultimo fatto tragico di omicidio suicidio avvenuto un paio di giorni fa a Ortona in provincia di Chieti l’associazione Genitori Tosti APS chiede che, con repentina responsabilità, il Governo e il Parlamento italiano pongano definitivamente mano all’iter del DDL sul riconoscimento del caregiver familiare italiano come lavoratore e dispongano tutti i servizi che la nostra associazione ha sempre elencato essere necessari affinché chi presta assistenza al proprio familiare non sia lasciato MAI solo.

PUBBLICITA

Nella notizia Ansa (in allegato) si legge che il caregiver ha lasciato un biglietto in cui spiega i motivi del suo gesto: l’impossibilità di continuare ad assistere il fratello e l’imminente ricovero in una RSA.

Noi Genitori Tosti abbiamo dedicato un capitolo del nostro saggio “L’esercito silenzioso – caregiver familiari “, uscito a gennaio 2022, per spiegare che cosa è questo fenomeno e da cosa è determinato. Come lo si combatte e risolve è illustrato nei restanti capitoli.

L’opinione pubblica e chi si occupa di questi casi (forze dell’ordine, magistrati, assistenti sociali, etc) devono aver ben chiaro il fenomeno e non derubricarlo a gesto dettato dalla disperazione o da un raptus o altro.

La causa si chiama con un nome preciso che è il “caregiver bourden”; ci sono degli studi scientifici che lo descrivono. Il riconoscimento del ruolo del Caregiver familiare, la sua tutela e il necessario e adeguato supporto socio-sanitario ed economico-finanziario come vero e proprio lavoratore non può più attendere. Le responsabilità di evitare il ripetersi di questi tragici fatti sono nelle mani del Governo e del Parlamento.

In attesa di reazioni adeguate da parte di chi ha il potere di creare la legge nazionale sul caregiver familiare, rimaniamo a disposizione per qualsiasi dettaglio.

Per Genitori Tosti in Tutti i Posti APS

Alessandra Corradi presidente

Giovanni Barin vice presidente

Allegato:

Uccide fratello disabile e si suicida, biglietto spiega motivi – Abruzzo

Una biglietto trovato nella cucina dell’abitazione spiega il dramma che si è consumato ieri pomeriggio in un’abi…

———————

Alessandra Corradi, Presidente

Genitori Tosti In Tutti I Posti

sede: via Fincato 41/b – 37131 Verona

Cell. segreteria: 3392118094