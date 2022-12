Vincenzo Falabella confermato presidente FISH

PUBBLICITA

Lo scopo di FISH è rappresentare le istanze e i bisogni che le singole organizzazioni aderenti rappresentavano da sole, trovando più difficilmente ascolto da parte delle istituzioni. Siamo una voce corale contro le differenze.

Un obiettivo che giornalmente viene perseguito e attuato. Come abbiamo fatto nel corso dei lavori della due giorni di congresso “Come trasformare le attuali sfide in opportunità di crescita”, che si è celebrato a Roma il 3 e 4 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con

Disabilità.

Il congresso ha visto la rielezione all’unanimità di Vincenzo Falabella quale presidente di FISH. «La Giornata internazionale delle persone con disabilità è stata l’occasione migliore per discutere di questi temi e confrontarci con Governo e Parlamento sui diritti e i bisogni delle persone che rappresentiamo», ha dichiarato il presidente di FISH, Vincenzo Falabella.

I delegati che hanno votato nella giornata di domenica hanno inoltre eletto i componenti della giunta nazionale.

Gli altri membri della giunta sono:

Mario Alberto Battaglia (AISM)

Roberto Speziale (ANFFAS)

Maria Cristina Dieci (FISH Emilia-Romagna)

Daniele Romano (FISH Campania)

Antonio Cotura (FIADDA)

Maria Rosaria Duraccio (ENIL e DPI)

Annunziata Coppedè (FISH Calabria)

Stefania Leone (ADV)

Michele Adamo (UILDM)

Marco Espa (ABC)

Giovanni Marino (ANGSA)

Alessandro Manfredi (FISH Lombardia)