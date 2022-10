Che cos’è la moda adattiva: lo stile al servizio della disabilità

È una delle ultime novità della moda, vestiti e accessori pensati e realizzati per chi vive in condizione di disabilità, che diventano un aiuto concreto per la vita quotidiana

L’ultima in ordine di tempo è la tedesca Zalando, che ha appena lanciato sulla sua piattaforma una nuova collezione dedicata all’adaptive fashion, la moda adattiva che veste le persone con disabilità aiutandole a ritrovare la propria identità e a vestirsi con più autonomia.

Il settore è finalmente in crescita e molti brand stanno presentando le loro collezioni.

Cos’è la moda adattiva

La moda adattiva è un fashion creato e prodotto con dei particolari accorgimenti e che permette a persone con disabilità una fruizione agevolata e più semplice di vestiti e accessori.

Le cerniere degli abiti, ad esempio, sono prodotte con linguette per facilitarne la chiusura, pantaloni e camicie con delle calamite o il veltro al posto dei bottoni e zip, tessuti elasticizzati e più semplici da indossare. E addio alle etichette per evitare sfregamenti: sono questi i piccoli (ma all’atto concreto molto importanti) accorgimenti che chi disegna le collezioni di moda adattiva mette in pratica.

Tutto è pensato per rendere più semplice alle persone con disabilità un atto che per molte altre è qualcosa di molto naturale, il vestirsi. Indossare in autonomia abiti e accessori diventa anche un discorso di inclusività, un modo per diventare più autonomi anche nei piccoli atti pratici quotidiani.

La collezione di Zalando e gli altri brand

La piattaforma di shopping online ha da poco lanciato la sua prima collezione di moda adattiva con quasi 150 proposte firmate dai suoi brand come Pier One, Anna Field, Yourturn, Even&Odd e Zign. Sul sito sarà possibile scegliere tra abiti e calzature sia per donne che per uomini e la collezione sarà disponibile in 25 paesi, Italia compresa.

Non solo Zalando: durante l’ultima Fashion Week milanese da poco conclusa, il brand internazionale Barton ha presentato la sua linea adattiva e sostenibile. Un’altra collezione di adaptive fashion è stata lanciata da Di-Di (Diversamente Disabili), con capi inclusivi e adatti a tutti.