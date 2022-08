HandyLex: è in linea il nuovo sito

PUBBLICITA

Un nuovo stile grafico che lo rende fruibile, più moderno e, allo stesso tempo, facile da navigare da qualsiasi dispositivo.

Progettato per essere altamente facile utilizzo e studiato in ogni dettaglio per le persone con disabilità, per le loro famiglie, per le amministrazioni, gli enti locali e le istituzioni tutte, il nuovo sito Handylex ha contenuti rivisti ed arricchiti, in grado di offrire tutte le risposte necessarie ai quesiti posti dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie, nell’ottica di ridurre al minimo il gap tra l’interpretazione delle norme e l’esigibilità dei diritti.

Oltre alle sezioni dedicate agli approfondimenti ed alle norme, sono presenti sezioni dedicate alle faq e alle news che saranno arricchite da domande e brevi articoli e che hanno la finalità di chiarire rapidamente e in modo semplice i dubbi più comuni. É possibile, in ogni sezione, effettuare una ricerca di un determinato argomento, inserendo un tag (parola chiave) o l’anno di riferimento. Sempre presente lo sportello telematico, anch’esso rivisto e semplificato, che permette di porre e ricevere, in tempi brevi, risposte personalizzate e chiarimenti su situazioni particolari.

«Abbiamo lavorato per un sito web in grado di esprimere al meglio il nostro sapere e in grado di rappresentarci in maniera più completa ed esaustiva, che possa trasmettere al meglio il nostro lavoro e il modo in cui lo facciamo, con passione, dedizione, capacità e orientamento ai risultati», dichiara il presidente di FISH, Vincenzo Falabella: «con il nuovo sito Handylex inizia decisamente una nuova avventura».

Handylex continua ancor di più ad essere uno strumento di qualità, un sistema informativo a tutto campo sulle complesse tematiche legislative connesse al mondo della disabilità, con un ulteriore obiettivo: mettere a disposizione di tutti, in modo ragionato e organico, la normativa a favore delle persone con disabilità, e delle loro famiglie.

Siamo sicuri di aver soddisfatto le aspettative dei nostri lettori in quanto le sollecitazioni pervenuteci sono state riprese in questo nuovo progetto editoriale.

Buona navigazione!