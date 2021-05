Mister Italia, Matteo Coco racconta il suo anno da Mister

Dopo un anno super impegnativo tra lavoro, università e ospitate televisive, il trentino Matteo Coco è pronto a deporre corona e titolo di più bello.

Matteo, 27 anni di Terlago in provincia di Trento, alto 1.85, capelli neri e occhi marrone, del segno del leone, è stato lui a rappresentare il Trentino-Alto Adige alla finale nazionale del concorso Mister Italia 2020, corrispettivo maschile di Miss Italia, collegato ai maggiori contest mondiali quali Mister Mondo, Mister Universo e Mister International, che quest’anno, si è svolto in modalità telematica causa Covid-19.

Si è diplomato come Dirigente di Comunità al liceo Fontana di Rovereto, ora sta terminando il corso triennale dello studio della Lingua dei segni italiana e sta frequentando il primo anno all’Università di Scienze dell’educazione e della Formazione.

Le sue aspirazioni future sono quelle di continuare il percorso di studi intrapreso; in particolare vorrebbe diventare assistente alla comunicazione con bambini sordi all’interno delle scuole utilizzando la LIS, ma non esclude di continuare un percorso lavorativo all’interno del mondo dello spettacolo e della moda.

Inizialmente non credeva fosse adatto a questo tipo di esperienza, ma ha accettato la sfida e si è messo in gioco, superando i suoi limiti, così ha potuto acquisire maggiore sicurezza in sé stesso gareggiando con i ragazzi più belli d’Italia.

Matteo ha voluto partecipare al concorso con l’intenzione di sensibilizzare le persone ad interpretare i canoni di bellezza in modo diverso dal solito. «Non è vero che un uomo bello debba essere necessariamente palestrato, bisogna valutare anche il carisma, il talento e l’intelligenza».

Dopo essersi aggiudicato la vittoria della prima selezione settimanale sul web con il titolo di Mister Italia Like primo classificato, ha scalato la vetta arrivando alla finale nazionale vincendo il titolo di Mister Alpe Adira Like, ma il titolo che lo ha reso più fiero è la grande possibilità che gli è stata affidata ovvero quella di rappresentare il Trentino-Alto Adige alla finale nazionale.

Anche se molti non lo direbbero vedendo il suo aspetto fisico Matteo è single, infatti molti lo hanno potuto ammirare al programma Primo Appuntamento di Real Time presentato da Flavio Montrucchio, la sera della messa in onda dove Matteo era uno dei protagonisti il format ha segnato un record stagionale di ascolti.

Dopo la sua partecipazione al concorso ha iniziato ad utilizzare molto i social prevalentemente la sua pagina Instagram @matteojasoncoco, dove ogni giorno interagisce con i suoi follower tramite stories, e quotidianamente posta foto che scatta in ogni suo viaggio sponsorizzando per la maggior parte capi e cosmetici di diversi marchi che lo hanno scelto come loro Brand Ambassador.

Vuole ringraziare tutte le persone che lo hanno supportato e sostenuto in questo super percorso indimenticabile, senza di voi dice non sarebbe potuto accadere.

Mister Italia, Matteo Coco racconta il suo anno da Mister