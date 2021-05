Le parole di Andrea Pennati

Alcune disabilità precludono il pensiero , infatti per ovviare a questo esistono aiuti come tabelle in cui a ogni parola è associato un colore e un numero, colui che la usa dovrà indicare con gli occhi il colore e il numero prescelto, così facendo l’interlocutore potrà capire il suo pensiero.

Oltre a queste vi sono dei programmi del pc che agevolano la comunicazione.

Nella riabilitazione è presente una metodologia chiamata Logopedia che anch’essa aiuta la comunicazione; questa metodologia ha permesso al sottoscritto di parlare. La logopedia nei miei primi anni di vita, ha svolto un ruolo fondamentale per la mia integrazione sociale. La mia logopedista si chiamava Edda e per aiutarmi a parlare si è servita di strumenti adatti per agevolare le parole e le frasi con simboli e segni.

Colgo l’occasione per salutarla e ringraziarla

