Il Ruolo dell’educatore all’interno di strutture per disabili

PREMESSA

Questo cd è stato pensato e di conseguenza

realizzato per essere rivolto non solo a tutti

coloro che lavorano in questo campo e a

l’equipe territoriali, ma anche per le famiglie di

disabili che usufriscono di questi centri

LA FIGURA DELL’EDUCATORE

Questa figura è molto importante per i

ragazzi, perché ha un ruolo di guida e di

protezione verso di loro e aiutarli a capire

quando commettono errori. L’educatore deve

aiutare il ragazzo nella crescita interiore

capendone l’esigenze e potenzialità

L’APPROCCIO CON I RAGAZZI

l’approccio tra educatore e ragazzi è

fondamentale per il proseguo del percorso

educativo-formativo poiché per ottenere

risultati accettabili dai ragazzi dovrebbe porsi

in maniera calma così i ragazzi capiranno di

più e accetteranno in maniera diversa le

osservazioni perché se l’educatore si porrà

con un fare aggressivo il ragazzo avrà una

reazione opposta da quella che l’educatore

vuole ottenere

LE DIVERSE PATOLOGIE

Le patologie sono diverse e anche il

comportamento dell’educatore deve

modificarsi a seconda del ragazzo e della

patologia tenendo conto della sensibilità del

ragazzo e del grado di comprensione

L’ASPETTO PSICOLOGICO

●La psicologia umana, soprattutto quella delle

persone diversamente abili è instabile e talvolta si

ripercuote con azioni involontarie del soggetto. Ci

sono patologie che bisogna vigilare soprattutto

quelle psichiche in ogni situazione per non incorrere

in eventi pericolosi.Chi è diversamente abile ha un

modo di capire quello che accade intorno a lui in

maniera diversa rispetto ai normodotati.

lavoro08

A cura di Andrea Pennati

andreapennati79@gmail.com