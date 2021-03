L’ippoterapia di Andrea Pennati

In un centro di ippoterapia dal mio punto di vista sarebbe buona norma avere dei cavalli docili.

Oltre all’operatore ci sono figure come il palafreniere che si deve occupare di preparare il cavallo per la seduta di ippoterapia, in campo si deve occupare della guida del cavallo per la sicurezza del bambino e aiutare il bambino nel salire e nello scendere dal cavallo.

Questi cavalli utilizzati in questi centri devono avere delle caratteristiche particolari: come il carattere affabile , statura media e un età compresa tra 10 e 20 anni.