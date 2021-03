L’importanza dell’autonomia nel disabile

L’autonomia per un disabile è molto importante ,che esso sia in carrozzina , con difficoltà motoria o un handicap mentale.

Dal mio punto di vista credo fortemente che non tutti quelli che sono intorno ai disabili siano in grado di sfruttare a pieno le nostre capacità limitandoci ancor di più di quello che la patologia ci impone, in alcuni casi i genitori tendono a rendere non autonomo il figlio così quando il figlio si troverà per causa di forza maggiore a non avere loro vicini ma persone diverse si troverà in enorme difficoltà.

In conclusione vi invito a scrivermi per sapere il vostro parere

andreapennati79@gmail.com