Appello relativo ai vaccini Covid-19 di Andrea Pennati

GENT.MA ONOREVOLE ERICA STEFANI

Mi chiamo Andrea Pennati, sono nato a Monza in data 5/7/79 il mio percorso oltre alla riabilitazione che svolgo presso A.I.A.S di Monza. Dal 99 sono impegnato in ambito sociale, ho collaborato alla creazione di un ente di volontariato denominato un cavallo per amico A.V.E.R.-odv che ha lo scopo di far praticare l’equitazione ricreativa e sport dilettantistico per disabili.

Per la mia integrazione frequento la fondazione Stefania di Lissone. Ho creato il blog La mia casa è senza barriere per mettere in luce che su di una quattro ruote si può fare molto.

Per questo scrivo per https://www.sordionline.com/

QUESTO SCRITTO è UNA SORTA DI APPELLO RELATIVO AI VACCINI COVID, A MIO PARERE ANDREBBERO FATTI A PARENTI E ACCOMPAGNATORI E DISABILI CONTEMPORANEAMENTE IN MODO DA NON CREARE PROBLEMI A CHI LASCIARE I DISABILI.

Visto Che le norme impongono il distanziamento sociale

Quindi non si possono lasciare ad altri