La disabilità motoria non è una condizione di cui aver paura e neppure da compatire, perchè non siamo extraterrestri ma persone che abbiamo una personalità e una dignità da rispettare che talvolta non viene rispettata

