Le barriere architettoniche sono una triste realtà per chi ha un qualsiasi tipo di handicap che per le persone che vivono con i disabili.

In alcune città italiane oltre le barriere architettoniche sono presenti anche quelle mentali che talvolta sono più gravi di quelle architettoniche perchè quelle architettoniche possono essere superate invece quelle mentali sono più difficili da superare soprattutto nelle città meridionali.

Nelle strade di Italia ci sono barriere architettoniche anche nei semplici marciapiedi perchè in alcuni non sono presenti gli scivoli per le carrozzine e poi dobbiamo ringraziare alcuni cittadini che ogni tanto ne regalano qualcuna posteggiando in modo che dobbiamo scendere dai marciapiedi per poter proseguire.

In materia scolastica, soprattutto nella scuola superiore che per legge è facoltativa ci sono ancora una volta barriere

architettoniche. Quindi un portatore di handicap, non può avere un’istruzione completa.

