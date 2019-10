cari oggi vi parlo del mio handicap,

La Tetraparesi spastica (che è la mia patologia) in alcuni casi porta a dover usare una quattro ruote che diventerà una compagna di vita quindi è parte di me . talvolta si rivela una nemica però se pensiamo che senza di lei non ci potremmo neanche minimamente muovere dobbiamo pensare che abbiamo delle gambe un po’ speciali. la mia vita può sembrare brutta ma se si pensa che senza la quattro ruote non potevo fare ed ero immobile e senza scopo di vita non ero così determinato.

di Andrea Pennati

https://www.lamiacasaesenzabarriere.com/