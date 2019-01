Grazie alla tecnologia informatica, anche chi è disabile è più facilitato a comunicare, soprattutto per le persone che data la loro patologia non riescono a esprimersi verbalmente.

Secondo me noi disabili di oggi siamo più agevolati rispetto ai disabili di anni fa con internet possiamo da casa raggiungere ogni parte di Italia e non solo, infatti il pc è un mezzo fondamentale sia in campo terapeutico che sociale. In fine posso dire che per me è di notevole aiuto nella vita di tutti i giorni.La mia casa è senza barriere per me è un luogo anche se virtuale è molto utile sia per gli addetti ai lavori in campo sociale che per le famiglie.

“la mia casa è senza barriere”l’ho potuta creare imparando a scrivere tramite il grillo parlante e il comodore 64.

POTETE CONTATTARMI SU andreapennati.blogspot.com