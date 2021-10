Pubblicità

di Silvestrina Nomentana

Premetto che ringrazio il nostro fratello sordo, fondatore di questa testata giornalistica, che ci permette di scambiare qualche riga di lettura e di riflettere delle nostre azioni, spesso impulsivi senza rendersi conto di ciò che facciamo.

Spesso, molto spesso, tutti noi sordi ci sfoghiamo pubblicando dei video sui social network, senza rendere conto delle conseguenze, che talvolta potremmo fare del male ai nostri cari amici. Dimenticando di osservare e di rispettare lo statuto e il codice etico dell’associazione. Spesso, ignorate di leggere le lettere circolari e delle comunicazioni da parte dei dirigenti, che è la parte fondamentale nella nostra associazione dei sordi.

Ecco perché siamo stanche e stufe di vedere i nostri amici e nemici, colleghi dell’associazione, eccetera che con l’impulsività si commettono degli errori fuori misura e incuranti del controllo. Ciò ci spinge a scrivere in queste righe con la speranza che qualche lettore, sordo come me e te, per imparare dagli errori a non rifarli. Prima di fare una mossa, un passo, pensa e ripensa a più di due-tre volte. Se sei sicuro di esporre un argomento, bene; altrimenti tacciate e ascoltate semplicemente.

Purtroppo, ogni giorno, grazie alla tecnologia come i social network che è uno spazio virtuale ci buttiamo degli sfoghi spesso sconfinando alle sfere private di ciascuno di noi membri delle comunità sorde. Ciononostante siamo ancora al livello infantile. Raramente troviamo qualche sordo laureato e di competnza linguistica e intellettuale che sappia al fatto suo. Molti rifiutano di prendersi delle resposabilità degli errori, con il vizio di essere disabili, cioè una persona che non sa intendere e incapace.

Sbagliano di grosso!

Ognuno di voi è già responsabile di qualcosa.

Gente nata agli anni prima del 1970 erano cresciuti nelle scuole per sordi, che oggi sono invecchiate, cresciute nelle teste dei fili d’argento, cioè capelli bianchi, forse sono coloro che erano istruiti in quel metodo antiquato e inadeguato al mondo di oggi; mentre coloro che sono nati dal 1970 in poi sono cresciute nelle scuole insieme con altri udenti, cioè non sordi, coloro hanno studiato, appreso e imparato a adeguare al mondo di oggi.

Forse è quella la causa del disagio, al non adeguare ai tempi nuovi, ai cambiamenti?

Se è quella la causa, io non posso fare nulla perché non sono laureata in psicologia o di giurisprudenza, ma di un altro campo: la letteratura.

Spiace vedere in tanti anziani trovarsi in queste crisi di disagi e di una piccola, forse ingigantita, della miccia di una guerra silenziosa tra le due classi della comunità sorda italiana: capelli bianchi contro capelli colorati.

Non è colpa loro se sono cresciuti con l’analfabetismo dell’allora ai tempi prima e dopo la fine della guerra in Italia. Forse la colpa è nostra dei giovani che abbiamo scordato di portare dei rispetti ai nostri cari nonni e nonne, che alle loro epoche hanno lottato duramente e senza dell’associazione non avrebbero conquistato dei diritti che ancora oggi ne abbiamo fatti di strada per tutti i sordomuti tra ieri (il passato), oggi (presente) e domani (futura generazione).

Dobbiamo ricordare di loro e di ringraziare ogni giorno!

Vorrei invitare dei giovani che hanno iniziato questa “scintilla” a fare dei passi indietro e, come ho scritto precedente, di fare dei mea culpa dandoci a tutti noi della confusione e del disorientamento. Finora non sappiamo dell’esistenza di questa presunta prova del video e non conosciamo chi siano questi dirigenti resi protagonisti di questa discrepanza. Chiudete al più presto queste sciocchezze come i comportamenti dei tifosi che straparlano nei bar per una squadra e l’altra commentando degli errori delle partite tra giocatori e arbitri. Noi non abbiamo tifosi del genere: l’associazione è unica alla difesa e tutela degli interessi dei disabili uditivi e dei sordi italiani, punto e basta!

Infine vorrei invitare il presidente dell’associazione a rimuovere, se lo statuto lo permette, di tagliare l’erba cattiva nelle strutture periferiche, perché come abbiamo scritto qui sopra, che siamo stanche dei comportamenti impulsivi dei nostri cari dirigenti e soci a continuare a commettere degli errori. Vogliamo migliorare e dare degli esempi nuovi alla generazione futura dei nostri giovani, per il domani che devono venire. Altrimenti, si secca e rimane in quel posto che con il tempo sarà difficile tagliarli, magari, se necessario, un taglio determinato e motivato alle radici profonde per rinascere alle nuove speranze.

In alternativa, se i signori dirigenti che con la coscienza pulita ammettano dell’errore o si dimettano o si chiedano scusa ai soci.

Vorrei chiudere, con la speranza, che qualche lettore con disabilità uditiva, in particolare i dirigenti delle sezioni provinciali, sia comprensibile a queste situazioni particolari e di adeguare ai tempi e di aggiornare ai comportamenti di migliorare i rapporti all’interno delle associazioni per sordi.