Lega sorda vs Lega disabili

Si gira voce sulla costituzione di un sottogruppo della Lega Salvini per la comunità sorda italiana .

di Michele Caltanissetta

Un sottogruppo quasi pronto con regolamenti e staff organizzativo. Una fonte anonima ci conferma di questa novità, ma sono ancora in riserbo dei dettagli. Tutto questo per l’immagine del Ministro per le Disabilità. A quanto pare i

sottogruppi sarebbero molto di più, ma il nome non è ancora chiaro probabilmente saranno due sottogruppi politici uno per Sordi e l’altra per disabili in generale. Una

novità per la Lega Salvini Premier, ex gruppi della Lega Nord Padana.

Sono in corso dei “work in progress”. Per i nominativi del gruppo Lega Sorda sarebbe forse lo stesso fondatore del gruppo facebook della Lega Salvini per i sordi italiani.

202103231021