In questa foto la Sindaca Virginia Raggi viene ignorata da tutti, quasi schifata. Solo Brunetta l’ha salutata.

(2005-2010) – Anche a me è successo tantissime volte, che entrando in qualche salone di conferenze per fare le riprese (video) per il mio sito SordiOnline, tutti quelli che mi conoscevano si giravano dall’altra parte, e una volta sono stato perfino cacciato, pur essendo stato invitato da una organizzatrice (Interprete LiS)

Questa similitudine mi rende orgoglioso!