Caro dottor Previte, come sta? Ricevo sempre le sue mail, ma non riesco sempre a leggerle. Il nostro lavoro in questo periodo è aumentato! Oggi ho letto la sua giusta richiesta di proteggere la famiglia. Solo su una cosa non sono d’accordo. Quando dice che quello che ci è capitato è un castigo di Dio. Non credo sia così, Dio è un Padre che ci ama, certamente però è un avvertimento, un’occasione che possiamo sfruttare per migliorare noi stessi e il mondo. Così come cerca di fare anche lei con il suo impegno costante, dottor Previte. A lei e a sua moglie gli auguri più sentiti di Buona Pasqua, che continua nella nostra vita. Adriana Masotti

Guardi qui sotto. Le ho mandato una mia intervista, c’è anche una domanda su Dio e la pandemia….

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-04/libro-fede-dio-sacra-scrittura-vangelo-ira-giudizio-amore.html

