Gli Istituti di Ricerca continuano a fornirci dati statistici nei quali sono evidenziate moltissime famiglie che sono colpite in almeno uno dei componenti da malattie provocate da disordini inerenti la Corona Virus, che richiedono un’attivazione quasi permanente delle risorse affettive e relazionali del gruppo parentale, ancor più per la latitanza delle Strutture Pubbliche che danno scarsa assistenza ai malati di questo tipo.

Il pregiudizio sulla malattia è difficile da sradicare” si parla diffusamente e giustamente dei disturbi che insidiano il cittadino, ma antidoto a questa nuova “peste sociale” non se ne parla e se esiste ? Una cosa è certa ed evidente : la malattia è in aumento, specie fra i giovani e cosa grave anche fra gli adolescenti e le Istituzioni, tutte e nessuna esclusa , sono alquanto dimentiche di questo “bubbone sociale” ?

La Repubblica, secondo la Costituzione, deve promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto alla salute (art. 32) e rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione della tutela della salute e dal rispetto della persona umana : di ogni persona !

Oggi alcuni pensano che la soluzione migliore consiste nel riaprire quanto abbiamo sempre affermato ripeto da lungo tempo nelle n/s Petizioni giacenti in Parlamento, che possano dare ai pazienti, ai familiari, alla società, alla Scienza Medica quegli aiuti necessari per affrontare adeguatamente i problemi preposti e più gravi che mettano fine, anche, a quegli episodi che ogni giorno attentano la vita, anche, di ogni cittadino.

La gente, Signor Ministro della Salute, conosce molto bene il “problema” in quanto lo vive sulla propria pelle e non deve essere “liberata” del pregiudizio, stigma sociali, discriminazioni od “altro”, né responsabilizzata nella “consapevolezza sugli effetti negativi di atteggiamenti stigmatizzanti nei confronti delle persone con “Virus “, come si avverte sempre ogni momento della giornata .

L’opinione pubblica anela ad una semplice cosa: la serenità ed il rispetto della persona umana, di ogni persona, insomma il rispetto dei diritti reali, altrimenti si è costretti continuare a considerare, come cita il Poeta inglese, che :” Il silenzio è la più bella espressione del disprezzo !”.

E con le parole del Santo Giovanni Paolo II° : “Andiamo avanti con speranza”.

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire