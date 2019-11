Gentilissima redazione,

Ho letto con notevole interesse la notizia della proposta bipartisan dei consiglieri regionali del Piemonte(Valle e Marrone) per l’acquisto di una tecnolgia assistiva da disporre in uso agli studenti universitari con disabilità uditiva .

Non c’è dubbio che viene a colmare un vulnus sul diritto allo studio dovuto soprattutto alla parziale e non completa applicazione di leggi nazionali esistenti da anni, riferimento a : (Integrazione e modifica della legge-quadro n.104/1992 , (agli studenti con disabilità iscritti all’Università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche con le convenzioni….( Legge17/99))

la cui causa è il racconto di sempre cioè l’esiquità di fondi e di risorse umane limitate .

Nonostante la strumentalizzazione e il fine non nascosto dell’obiettivo finale del riconoscemento LIS , che come APIC Associazione Portatori Impianto Ccleare non condividiamo e non è questa la sede per spiegare i motivi , possiamo comunque dire che riteniamo l’italiano parlato e scritto la lingua di tutti , consideriamo la scelta e l’uso del lis per chi la vuole un diritto esigibile ( già vigente), ma non il LIS non può diventare la linhua di tutti i le persone sorde , non è questione di cultura nè di popolo sordo.

Speriamo che questa proposta diventi convreta e l’ordine del giorno sia approvato dalla Giunta Regionale,sarebbe una bella pezza al colabrodo del diritto allo studio.

Rispetto alla Regione però mi viene da pensare al fatto nel 2012 il 30 luglio è stata approvata la legge n°9 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.) dopo una combattuta discussione prima nelle commissioni e poi in aula di una piccola parte di consiglieri regionali determinata a contrastare la proposta di legge , con il coinvolgimento sia dell’APIC sia di molte associazioni e il supporto di professori ,specialisti , medici.

Rileggiamo alcuni articoli :

Art. 4 (Norma finanziaria ) prevede di ripartire € 150.000,00 per l’attuazione.

Art.3 (Regolamento) stabilisce che entro 6 mesi dall’entrata in vigore si emanano i decreti attuativi

Per circa 6 anni non si è emanato alcun decreto e qualcosa è spuntato nel 2017/2018 , ma purtroppo non si riesce a capire di più ( può essere la mia scarsa capacità a internattiva)

E nel caso potrebbe essere interessante capire come sono stati utilizzati i soldi , magari si scoprire che la maggior parte è stata allocata per progetti e convenzioni a favore del bilinguismo e per attenzione e promozione del Lis

Mentre, ad asempio aule scolastiche, sale convegni e altri luoghi pubblici di competenza regionale necessitano di interventi per adeguare la qualità acustiche e consentire l’accessibilità a tutte le persone con disabilità uditiva,inoltre per migliorare il luogo di lavoro delle persone e aspetto determinante ,l’apprendimento degli studenti

Mentre, ancora oggi in uffici protesica di diverse ASL si richiede ISEE per prestazioni inserite nei LEA , creando disagi alle famiglie e addirittura si fa attendere mesi per manutenzione , sostituzioni di processori di impianto cocleare .

Mentre, non c’è applicazione dei nuovi LEA (si fa per dire emanati nel 2017),in particolare per gli AA digitali in quanto non sono erogati perchè non esiste accordo tariffario con le ditte .

La sanità della Regione Piemonte da anni è uscita dal Piano di Rientro , ma le batterie ricaricabili per impianto cocleare sono ancora extra LEA quindi erogati se contestualmente alla prescrizione viene presentata certificazione ISEE attestante un reddito inferiore a € 38.000,00 da notare che prima del “commissariamento” della sanità venivano erogate anche se allora come adesso le pile non erano incluse nei LEA.

Gentile Redazione queste riflessioni a caldo non sono polemiche contro la proposta in oggetto, ma hanno lo scopo di allargare un pò il campo e far emergere le contraddizioni delle Istituzioni verso le persone con disabilità sensoriali nel decennale della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione ONU dei Diritti per le Persone con Disabilità

Paolo De Luca

Presidente dell’APIC

www.apic.torino.it

Ringraziamo Paolo De Luca per la segnalazione