Mi chiamo Mario Parisella, sono sordomuto al 100% ho un vecchio certificato di “sordomutismo” che non posso strappare o bruciare!!! Ho un problema da tempo per una foto schifosa e offensiva, dove Batman non fa una bella figura mentre dà uno schiaffo, non si può correggere uno sbaglio con un altro sbaglio.

Questa foto pubblicata per me è un atto violento!. Chi mi conosce sa che io non parlo bene e non posso essere uguale ai sordi che parlano bene, allora perché non rispettano il mio sordomutismo?

Puoi vedere una pagina di Lissubito.com e una foto contenuta nel sito: http://www.lissubito.com/i-sordomuti-non-esistono-piu-da-10-anni/ dal 2016 e adesso dopo 5 anni mi faccio i fatti miei e mi difendo con un mio disegno per anti-bullismo.

Non è importante come definisci gli invalidi sordo, cieco, disabile, sordomuto, non udente ect…ma il rispetto e l’amore che dai a loro.

Quindi non bisogna burlare i sordomuti che invece sono tanti e che non hanno modo di difendersi. La legge dello Stato li difende, quindi non si può insistere e provocare

Firma

Mario PARISELLA