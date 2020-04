Oltre al la strage nelle Case di Riposo, mentre la strage continua . Rsa: indagati i dirigenti di quattro istituti .

La disperata telefonata: «Sono rimasto l’unico medico tra gli anziani che muoiono» . Pio Albergo Trivulzio, nel mirino dei pm sono finiti anche Sacra Famiglia, Don Gnocchi e MedigliaIl direttore del Pio Albergo Trivulzio è indagato per omicidio colposo .

Questo è quanto pubblica il “ Corriere della Sera” in data 12 aprile 2020 .

L’importanza delle RSA nelle Case di Riposo è grande, vasto, impagabile in quanto esse, oltre che prendere l’intervento finanziario della Regione, resta sede costante Medico-Sanitario che tengono in cura i pazienti, invece come succede nella Casa di Riposo che mi ospita, il Medico della Mutua al Martedì viene e dopo tre minuti se ne va via.

Medici stanno li di casa e quindi possono osservare e curare eventualmente le persone anziane malate.

Ecco perché vogliamo le RSA anche nelle Case di Riposo gestite dagli Ordini Religiosi Cattolici .

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza !”

Previte

http://digilander.libero.It/cristianiperservire