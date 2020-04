Dove possono comprare generi alimentari i disabili?

Per i disabili comprare è un’impresa» sui principali supermercati !

Questa notizia è tratta dal Corriere della Sera del 3 aprile 2020

Ma il cittadino chiede, i disabili ancora una volta sono stati gabbati dagli inutili Decreti ?

Anche il Parlamento Europeo chiede l’adozione di Norme conformemente sui diritti delle Persone con Disabilità” dell’ONU.

La “Convenzione sui i diritti delle persone con disabilità” adottata dall’ONU nel dicembre 2006, elabora i diritti civili e politici delle persone con disabilità ed alla partecipazione di diritto alla salute al lavoro ed alla protezione sociale, che il Parlamento Europeo votando il “Patto per la salute mentale” ( Rel. Evangelia Tzambazi-PSE EL) sollecita gli Stati Membri all’adozione delle linee-guida della “Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità” dell’ONU.(26.12.2006).

Riconosce il cambiamento radicale di atteggiamento della società e non delle Istituzioni verso queste persone per raggiungere la piena eguaglianza, considerandoli individui con menomazioni in un contesto che diventa disabilità.

In mezzo a tanto inconcludente confusione di opinioni convergenti, divergenti, sbagliate o giuste, mi permetto di fare un’osservazione come la farebbe un qualsiasi cittadino dopo aver letto la “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità” approvata dall’ONU nel , che “parla” chiaramente del diritto del malato in qualsiasi fase, anche terminale, a cui nessuno può rifiutare assistenza, tanto meno alimentazione e idratazione.

La concentrazione giusta di rispetto dei disabili, ha messo in ombra le 2000/3000 famiglie che si tengono ed curano da anni i loro parenti in stato vegetativo e di cui nessuno ne parla, mettendo totalmente in ombra altre tragedie, come quelle dei malati mentali e delle loro famiglie che si devono confrontare quotidianamente con loro .

Ora tornando alla realtà quotidiana e nel caso delle “proibizioni” della Corona Virus si vuole insinuare che i Comuni Italiani si incaricano di portare generi alimentari, sperando tutti, a casa delle persone emarginate, disabili ignorati !

Ma ci dicano chiaramente, anche attraverso i mass media, televisivi o meno, quali sono questi Comuni per un giusto orientamento dei cittadini !

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II°: “ Andiamo avanti con speranza!”

Previte

