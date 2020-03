Le notizie che i mass media ci forniscono non sono certamente confortevoli per i cittadini, dove sono stati superati i casi di contagio dall’epidemia sviluppatasi in Cina ed una immensa moltitudine di i morti registrati ( OMS)

L’organizzazione Mondiale della Sanità precisa tot numero di casi e vittime si registrano fuori dalla Cina, mentre in Italia ed anche Europa, sono Paesi più colpiti.

Mentre in America, con il primo caso a New York, è stata imposta la quarantena ai viaggiatori a rischio.

Il Presidente statunitense però continua a rassicurare: “ la Corona Virus, non si prende facilmente. Dobbiamo farci guidare dalla Scienza Medica e non dalla paura”.

Ma l’ Italia è al sicuro

Il Ministro della Salute ha assicurato, secondo le notizie dei mass media, che sono improbabili gli arrivi virus via migranti, ci dovrebbero dire quale è l’organizzazione, tale da affrontare questo pericolo Sanitario, comunque la malattia detta Corona Virus è ritenuta la peggiore epidemia esistente negli ultimi anni .

La gente si chiede se il Parlamento piuttosto di perdere tempo in inutili e dannose discussioni, perché date le circostanze alquanto pericolose, per non dire urgentissime per la Salute Pubblica e che mettono una grande paura, questa epidemia è ormai in circolazione nel mondo.

Anche se il Ministro della Salute in audizione alla Camera dei Deputati ha affermato di non essere più una “ questione Sanitaria” ma “ umanitaria” ( ci domandiamo come fa ad essere così sicuro), per il momento abbiamo solo notizie della presa di misure precauzionali, ma ci impressiona la facilità delle Istituzioni a non prendere i dovuti provvedimenti e “fermare” , ad esempio lo sbarco degli ex extracomunitari in Italia che avvengono con un rituale quasi programmato e “protestare” con la UE per i mancati “aiuti” atti a garantire una seria e limpida Salute Pubblica .

Ci sorprende come il Governo e soprattutto il Presidente del Consiglio, così vigile ed attento ai fermenti popolari, non abbia compiuto un “qualche cosa” atta a garantire la sicurezza dal contagio, atteso che la Corona Virus, ripeto, è considerata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come la peggiore degli ultimi anni.

Ma la ricerca Scientifica e Farmacologica a che punto è ?

Fonti Sanitarie Internazionali informano che ci sono segni di speranza e che si tratta di una malattia molto temibile e terribile, ma che si può superare se vi è una capacità di fornire una assistenza molto attenta e dotata di molti mezzi di protezione, i quali possono dare agli operatori sanitari quelle possibilità di assistere i pazienti, specie sulla fase critica, ma sempre con terapie sperimentali .

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza !”

