Riporta il Quotidiano “ Corriere della Sera “ del 21 gennaio 2020

Mentre in Italia la Politica, col P maiuscolo come dice Papa Francesco, si alterna tra polemiche, litigi, indecorosi atteggiamenti, come quello riportato dal “ Corriere della Sera” del recente 21 gennaio 2020, dove i Deputati strapagati, la pseudo solidarietà al mondo della sofferenza è una indefinibile mostruosità, attuale, incancrenita !

L’attenzione, l’assistenza Pubblica e le necessità nei confronti dei cittadini è veramente indecorosa, nonostante le molte promesse passate ed attuali, non sono una novità e non trovano tutt’ora una opportuna risposta alle situazioni più volte da noi esposte .

Ma perché, dice il cittadino onesto anzi arci onesto, non se ne vanno a casa ?

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II°: “ Andiamo avanti con speranza !”

Previte