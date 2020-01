La Casa della Speranza nella quale oggi 26 gennaio alle ore 13 sono stato a pranzo per una ricorrenza inerente una Riunione Conviviale

Questa è detta anche “Viviana Lisi”, è ubicata a Riposto in provincia di Catania, in Corso Europa ( ang. Via Ligresti Tel.095/7793752 Cell 3456091555 e-mail casasperanza. vivianalisi@yahoo.it) etrae il proprio “agire” per una fraterna solidarietà con i poveri, con gli emarginati, con i senza casa, con i disabili fisici e psichici . A tutti, “ultimi degli esseri umani” essa vuol dare un futuro di speranza quale Casa di Famiglia.

Questa Casa offre una Casa Famiglia per coloro che sono senza dimora e che vivono nella più assoluta povertà e costituisce di punto di riferimento per gli emarginati.

Essa ha necessità finanziarie e per questo sollecito benevolmente il tutto .

Per usufruire la scelta per la destinazione del 5 ( Cinque) cinque per mille dell’iperf .si deve conferire nella denuncia dei Redditi a Sostegno del volontariato e delle altre Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale delle Associazioni di Promozione Sociale e delle Associazioni e Fondazioni riconosciute che operano nei Settori di cui all’art.10,C1,Lett.A),del D.Lgs5 n.460 del 1997

Codice Fiscale del beneficiario N. 92023850875

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II°: Andiamo avanti con speranza !

