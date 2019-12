Il 16 aprile 1978 si costituì ufficialmente a Roma la “Confederazione Italiana Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana”, voluti dalla CEI nella sua 12° Assemblea Generale del 1975.

Dopo un intenso lavoro preparatorio di un Comitato Promotore, sostenuto dall’incoraggiamento di Mons. Pietro Fiordelli, viene eletta alla Presidenza l’On. Ines Boffardi, mentre il Comitato Permanente della Conferenza Episcopale Italiana nomina Consulente Ecclesiastico don Dionigi Tettamanzi, Professore di Morale nel Seminario di Venegono e già Cardinale Arcivescovo della Diocesi di Milano, deceduto, comunque sempre un mio grade amico

Nella lettura globale di quella cellula fondamentale del Consorzio Umano e Civile che è la famiglia in cui i diversi problemi educativi e generazionali incontrano nella cultura attuale variegate situazioni di conflitto, la Presidenza, nel suo insieme, Direzionale ha fermato prevalentemente la propria attenzione sulla diffusione sempre più ampia di un modello interpretativo della persona in ogni sua età dall’accoglienza della vita nascente al suo declino in una sintesi più profonda ed autentica del rispetto della dignità dell’uomo.

I Consultori nascenti nelle diverse Regioni non avevano vita facile, anzi di estrema difficoltà d’inserimento .

Lo sostengo con cognizione di causa, quale collaboratore della Presidente On. Ines Boffardi dell’epoca, perché oggi il compito è più accessibile, pur non disconoscendo le difficoltà, per lo meno dal punto di vista anche Economico, ma anche di natura residenziale .

Una viva preoccupazione era nell’opporsi ad alcune Leggi e tendenze che miravano a restringere lo spazio operativo dei Cristiani, in particolare dei Cattolici, con tentativi di manipolazione dell’informazione e della coscienza del cittadino.

Nei suoi dirigenti la Confederazione ha sempre posto la volontà di continuare, qualificando sempre più le sue equipes nell’attività di servizio della persona, della coppia e della famiglia stimolando le Istituzioni a non dimenticare che tutto quello che si riusciva a compiere era a sostegno della famiglia destinato ad avere valida efficacia attuazione nella società

E’ vero che prima ancora della Legge istitutiva dei Consultori esistevano quelli cristiani, come “La casa di Milano”, UCIPEM ed altri, le cui esistenze sono un fatto storico innegabile.

Ma, comunque, è da riconoscere che la Confederazione Italiana Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana ha continuato non solo ad assicurare il pluralismo nell’ambito Consultoriale, ma anche per donare agli utenti il loro diritto di conoscere in modo sicuro i Consultori propri veramente rispettosi delle loro convinzioni etiche e religiose.

Pur rievocando i 44 anni della loro istituzione a servizio della famiglia non deve dimenticare i componenti della Confederazione dell’epoca, dalla Presidente On.Boffardi, di S.E.Rev.ma Cardinale Dionigi Tettamanzi ai Direttivi Nazionali e Regionali che con sacrifici, anche materiali, superando ostacoli e difficoltà non comuni ed infiniti, hanno proposto la promozione e la salvaguardia dei valori della famiglia, del matrimonio, della vita ,della sessualità, dell’amore conformemente al Magistero della Chiesa Cattolica e per la soluzione dei molti problemi socio-sanitari.

Non dimenticateli !

Per dare a Cesare quello che è di Cesare.

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza !”

