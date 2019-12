L’opinione pubblica si chiede : l’eutanasia è possibile applicarla oltre che alle persone, siano esse anziane che giovani, sui minori, come sui disabili, sulle persone in stato di incoscienza che la richiedono ?

E’ lecita richiesta ? Non è forse licenza di uccidere come è dalla Chiesa Cattolica ? Il 5° Comandamento della Legge di Dio quando si tratta di eutanasia significa uccidere ? Per un buon Cristiano, ancor più se Cattolico, è applicata, forse, nelle Corsie Ospedaliere, soprattutto per coloro di una certa età, in certe condizioni di salute, in pericolo e con una natura psichica grave .

La vita è sacra ed è un dono del Dio dei Credenti e non ? Certamente ! Ma non è “licenza di uccidere” : budget del ricoverato .

E’ rispetto della libertà, della dignità della persona .

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza !”

Previte

http://digilander.libero.It/cristianiperservire