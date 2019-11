Tutti ci domandiamo si sveglierà la Politica, col P maiuscolo come dice Papa Francesco, delle vere riforme inerenti la libertà che oggi novembre 2019 non abbiamo subissati dalle presenze di Gruppi di Potere ?

La Petizione n.23 di “Cristiani per servire” è abbinata ai Progetti di Legge di riforma della Legge 180/1978,quella Legge che ha chiuso i “manicomi” e che continua ad essere ignorata, tralasciata, dimenticata ?

I disabili mentali insieme a quelli fisici lottano da anni per ottenere diritti legali sanciti anche dalla Costituzione Italiana all’articolo 32, ma soprattutto per far riconoscere il loro status sociale che quotidianamente, maralmamente, incontrano e che rende la loro esistenza oltre a quella dei loro familiari molto difficile ?

Perché il possibile traguardo di Riforma è sempre molto lontano ?

Le Istituzioni, a parte qualche “agevolazione”quasi non lontane dalla elemosina, hanno “dimenticato” o forse ritengono superato il problema, soprattutto quello che interessa il campo psichico ?.

In campo Europeo in forza della Petizione n.146/99 presentata dall’Associazione “Cristiani per servire” ed inoltrata al Parlamento Europeo, nelle conclusioni di risposta del 29.5.2000 la Commissione Europea, tra l’altro, ha considerato le nostre argomentazioni valide considerando “impellente la necessità di una promozione della salute mentale nel quadro della strategia Comunitaria…” informandone il Governo Italiano con prot.15406 del 14.11.2000 e proprio nell’Anno Europeo dedicato ai disabili, la n/s Associazione ha espresso al Presidente della Commissione Europea il proprio amaro disappunto per le Politiche Sociali adottate nell’Anno trascorso in riferimento ai disabili psico-fisici .

Per maggior informazione vedere sito internet:

http://europa.eu.int/comm/commissioners/prodi/regcp/registre.cfm?CL=it

Infatti il così detto “modello sociale”, cioè integrazione sociale ed economica completa con partecipazione attiva alla vita sociale come ogni altra persona, auspicato e preventivato dalla Unione Europea e l’introduzione dell’art.13 del Trattato di Amsterdam che “…combatte ogni forma di discriminazione sociale…”,non è stato trasportato nelle Leggi degli Stati Membri della Comunità Europea entro il 2003, Italia compresa ?..

In campo Italiano non solo non è stata formalizzata la Direttiva Comunitaria, ma nemmeno quel Testo Unico promesso dal Presidente del Consiglio Berlusconi sulla disabilità nel quale trovi spazio le diverse Normative sull’handicap oggi troppo frammentate.

Presso la 12°Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati ai Progetti di riforma della Legge 180 sulla assistenza psichiatrica è abbinata la Petizione n.23 della n/s Associazione “Cristiani per servire” con l’intento di fornire, umilmente, utili elementi di mediazione nella definizione di quel Provvedimento Legislativo tanto atteso.

Rivolgiamo un invito ed un appello solidaristico ai Senatori ed ai Deputati ed alle persone di buona volontà affinché inviano sollecitazioni, suggerimenti, proposte di appoggio alla n/s Petizione n.23, che è la sintesi ristretta delle reali necessità degli ammalati e delle loro Famiglie .

Nell’Opinione Pubblica persiste il timore di perdere quei diritti etico-sociali condensati nel rispetto della persona malata, che i Signori Politici “promettono” a parole in occasione di varie “ricorrenze”, senza produrre una definizione di questo disagio sociale – Il rischio è che l’impegno si esaurisca in bei discorsi senza seguito concreto, come nel caso evidente della necessaria assistenza ai malati mentali e alle loro famiglie .

In Italia si calcola che le persone sofferenti di disturbi mentali vari, dai più lievi a quelli gravissimi, siano circa 10 milioni, di cui circa 700 mila risultano affetti da forme di schizofrenia e psicosi gravi, specialmente nei giovani.

Per l’ennesima volta sollecitiamo un urgente esame dell’auspicato Provvedimento Legislativo nella competente Commissione 12° Affari Sociali della Camera dei Deputati considerato che ogni indugio non serve alla giusta causa di coloro che sono stanchi di attendere dopo ben 41 anni !

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° : “ Andiamo avanti con speranza !”

Previte