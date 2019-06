La Giunta Regionale della Sardegna ha approvata una Legge che ripristina i Vitalizi aboliti chiamandoli “ indennità differite “( notizia del Corriere della Sera del 13 giugno 2019 ).

E’ il risultato dei costi della Politica o la Politica dei costi ? Ma perché non si riesce a concretizzare la vera solidarietà verso i disabili psico-fisici?

“Secondo le stime dell’ISTAT 1994 in una indagine multiscopo al domicilio delle famiglie, in Italia vivono al loro domicilio circa 2 milioni e settecentomila persone in età superiore ai 6 anni definiti disabili, uniti a quelli ricoverati in Istituzioni Assistenziali e Sanitari si giunge a circa 3 milioni di disabili”, così suddivisi: