I cittadini nelle elezioni europee rinunceranno al voto sfiduciati dal sistema politico in atto ? vincerà il Partito del non voto ? Cosa faranno i Cattolici ed i Moderati ?

Necessita un bipolarismo ?

Molte sono le perplessità che abbondano fra i cittadini italiani per le elezioni europee di domani 26 maggio 2019 e ci si chiede se diserteranno le urne stanchi del sistema politico in atto, se è necessario un bipolarismo in Italia e cosa faranno i Cattolici, i Moderati in queste elezioni europee per non creare il Partito del non voto ?

Il cittadino è turbato, sbigottito, sconcertato, indignato da quella infida politica che impervia in Italia dove, continuo a dire a ribadire e parafrasare il Sommo Vate Dante Alighieri : ” Ahi serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta non donna di provincia, ma di bordello ! ( Dante Alighieri, Purgatorio VI°) . L’affluenza dell’elettore al voto potrebbe essere, forse, in calo ovunque rispetto alle altre elezioni europee, ma i motivi della crescente disaffezione dei cittadini continua su certe disfunzioni e paradossi che la insana politica ormai imperversa nella società . E’ necessario sia per il cittadino che per l’opinione pubblica, soprattutto per gli incerti Cattolici e per i Moderati , che pervenga dalla Politica una seria azione concreta, di stimolo, offrendo, soprattutto, un valido contributo per tenere insieme concretezza, coerenza, validità che vediamo poco, a causa della mancanza di una possibile urgentissima, valida, rinnovata legge elettorale che dia all’elettore la possibilità di scegliere coloro che li dovrebbero rappresentare nelle Assemblee Legislative ed ora nel Parlamento Europeo !

Che cosa vuole il cittadino italiano oltre la pace, serenità, giustizia, lavoro, sicurezza !

La difesa della la famiglia, soggetto sociale e cellula matrice della società, “bombardata”, anche, da menti instabili, la difesa delle sicurezza dalla violenza troppo spicciola, del lavoro, di quanto turbi la quiete pubblica, in poche parole di tutte quelle piccole cose che abbisogna la gente e nel campo sociale la costruzione di Case di Riposo, una grave emergenza sociale dettata dall’isolamento relazionale degli anziani garantendo una adeguata assistenza socio-sanitaria .

Come si comporteranno i cattolici ed i moderati ?

Una cosa è certa sotto gli occhi di tutti : è indegno, indecoroso, inaffidabile assistere a quanti repentinamente cambiano le sigle inventandone delle nuove, furbescamente camuffandole, altri alla ricerca della ribalta televisiva per conquistare un consenso elettorale, altri ancora a sollevare dubbi sugli altri, una sfiducia l’uno contro l’altro ! Ma se non sono trasparenti le coscienze, se l’imperante egoismo non cede il posto all’altruismo, se il rituale delle vane promesse non si consolidano in concretezze, se il potere non viene inteso come servizio utile al cittadino verso il bene comune, è vano sperare nel voto espresso dalla maggioranza degli italiani, dei cattolici in particolare, se non c’è rispetto della dignità e dell’uomo ! Allora si verifica, come i dati statistici e le risultanze fin qui perseguite che la forte possibile astensione dal voto dell’elettorato, ritenuto moderato, favorisce ed agevola coloro che tentano di sorgere, che possono contare sui loro fedelissimi docili ai loro comandi, tutti bravi a demolirsi l’un l’altro, ma incapaci a far sorgere nell’elettore e votare modelli di profondo valore etico.

Forse il n/s Paese non ha “visto” nella contrapposizione di soli due blocchi politici, riscontrando in “altri” risultati negativi, quindi necessita di un bipolarismo puro ed equilibrato tra due poli, di due coalizioni politiche, di quel sistema politico che vede solo due Partiti e non di deleterie schede elettorali lunghe 1 metro e 20 !

Che non sia proprio in questa diversione politica la salvezza dell’Italia ?

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza “!

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire