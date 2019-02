Nel Messaggio di Papa Francesco per la “ Giornata Mondiale del Malato “ , che avverrà l’11 febbraio p.v., si legge a chiari lettere il richiamo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni di volgere lo sguardo verso quell’umanità portatrice di disagio mentale che colpisce ormai un quinto delle popolazioni e costituisce una vera e propria emergenza sociale.

Emergenza sociale che a causa di mancate Legislazioni in materia è piena di omissioni e di lacune e lascia anche in Italia i malati e le famiglie in angosciosa e disperata attesa da ben 40 anni. L’ultima speranza è stata disattesa per la carenza di un accenno nella tematica del Governo del Cambiamento e nel Parlamento Italiano ed Europeo . Per quanto tempo le famiglie di questi disabili dovranno ancora aspettare e sperare ?

Intanto il nostro umile e piccolo grazie di cuore a Papa Francesco che con umano e paterno affetto si è ancora una volta ricordato di questi infelici ricalcando le orme del Venerato e defunto Suo predecessore Giovanni Paolo II°.

Auguriamoci che queste sante ed autorevoli parole siano recepite e trasformate in seri e concreti provvedimenti da chi ha in mano le leve delle decisioni affinché ogni opportuna opera venga realizzata, con le giuste affermazioni del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza !”.

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire