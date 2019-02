“Multos in parvo” : come dire “ Molto in poco”, mentre il Governo del Cambiamento “predica” austerità ma per gli altri, rifinanzia le missioni militari all’estero, esplica viaggi “diplomatici” inutili, continua ad elargire e non togliere alla Casta Politica ogni privilegio, impone sacrifici alla gente, nella Legge di Bilancio, nella pseuda manovra economica annuncia “ics” miliardi di euro ad altre “opere” con tagli alla Sanità, chiacchiere inusuali trascurando, anche, l’ambito della Disabilità, perseguendo la ben nota logica della tela di Penelope che di “giorno dice ed alla notte disdice “ !

E non diciamo altro !

Il “Governo del Cambiamento”, lo Stato Sociale, le Istituzioni come al solito, si possono comparare con le tre scimmiette : “non ascolta, non sente, non vede”, fa a parole, ma nega la necessità dell’incontro e del dialogo col mondo della disabilità .

I disabili fisici, gli handicappati psichici, i malati terminali, le persone anziane, anche, con patologie croniche lottano da anni per ottenere legali diritti sanciti dalla Costituzione, ma soprattutto per far conoscere il loro status sociale che quotidianamente incontrano e che rende la loro esistenza, oltre quella dei loro familiari, molto difficile anche dal punto di vista economico .

Tutto questo stupisce, sconcerta la povera gente, il mondo della disabilità, della sofferenza, del dolore, fin troppo sconcertata per la Politica in generale.

Ma non è vergognoso constatare quanto percepisce il mondo della disabilità che consente loro solo sopravvivenza ?

Circolare INPS n,122/2018-

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza !”

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire