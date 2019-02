A volte il cittadino padre di Famiglia si chiede se la Democrazia, la stessa Famiglia, la Politica, l’Etica : guardano al Paese reale ?

Il Congresso della Famiglia 2019 che appunto vorrà disporre di queste necessità, si svolgerà dal 29 al 31 marzo 2019 nel quale parteciperanno Capi di Stato, Ministri, Rappresentanti Istituzionali, attivisti pro-Famiglia e Politiche Family Friendly

Molto ostacolato dalle femministe di tutto il mondo, temuto dalle elites, messo all’indice dai Radicali Chic, oggi 2019 è dimenticanza ancora irresponsabile anche del “Governo del Cambiamento” : un Governo che non difende le donne è Governo molto vano !

Dobbiamo ricordarci che in Italia la celebrazione ufficiale della “Giornata della donna”, decisa dal Governo Andreotti nel 1979 è avvenuta a Roma al Palazzetto Venezia con la tematica “Le donne nell’Europa per una uguaglianza reale” dalla genovese Onorevole Ines Boffardi Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ( PCM ) “per la condizione femminile”, con l’incarico specifico di coordinare il servizio ( ora non più Ministero per le Pari Opportunità, né altra “dizione”, dimenticanza ancora oggi irresponsabile anche del “Governo del Cambiamento” : un Governo che non difende le donne è Governo molto vano !)

E’ stato l’inizio della valorizzazione del vero cambiamento in continua evoluzione della n/s società, specie della donna, vivendo in prima persona quei tempi ( ero Direttore di Sezione Presidenza Consiglio Ministri e Capo della Segreteria), mentre la stessa Sottosegretaria era anche Presidente della Confederazione Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana voluti dalla Conferenza Episcopale Italiana, di cui è stato Assistente Spirituale il Cardinale Dionigi Tettamanzi già Arcivescovo di Milano .

Come ogni anno devo constatare con grande con amarezza e profondo dispiacere come a distanza di tempo, ancora oggi 2019, nessun Esecutivo ricorda l’Onorevole Ines Boffardi, la quale per prima ufficialmente in Italia ha iniziato con appassionata e responsabile dedizione quel lavoro importante e necessario teso a valorizzare, anche istituzionalmente la donna quale persona viva, presente, anzi ogni presente nella società e nelle Istituzioni .

Comunque l’evento del Congresso Mondiale della Famiglia 2019 si concluderà con una iniziativa speciale : una grande Marcia per la Famiglia e davanti alla Gran Guardia di Verona domenica 31 marzo alle ore 12 .Il senso più concreto dell’esercizio della democrazia avviene quando vengono eliminate quelle reali disparità che rendono giustizia, quindi bisogna dire viva la libertà e non viva il libertinaggio ! Ma ci domandiamo oggi 2019 : ma si guarda in Italia al Paese reale tenendo presente le basi dell’Ordinamento Costituzionale ? Vogliamo esaminare, in breve, questo “angolo” dove “ la Repubblica riconosce i diritti della famiglia (art.29) e quello dove “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto” ( art. 32) . Da qualche tempo assistiamo al ricorrere della parola “famiglia”, dove tutti vogliono difendere a parole o con pseudo interventi a sostegno, ma tutti hanno notato il grande silenzio e disinteresse nel non richiedere, fra altri, quei Provvedimenti Legislativi sulle famiglie dove insistono i diversamente abili, che non necessitano di parole consolatrici, ma di interventi al alta protezione sociale . E’ famiglia quella che continua a mantenere oltre che la promessa di fedeltà dei coniugi, che si fa carico dei figli, che aiuta i propri genitori anziani, è anche famiglia quella dove vengono curati i propri membri disabili e dove gravano i problemi più scottanti e più difficili quali principalmente :

il dopodinoi : a causa dell’ansia del domani dopo la morte di colui/colei che sostengono il peso dell’assistenza e che non possono avere una ragionevole certezza e sicurezza sui vari tempi assistenziali che il proprio familiare disabile dovrà affrontare dopo aver ereditato beni mobili ed immobili .

il deterioramento del potere di acquisto quotidiano, non certo salvabile mediamente con euro 285,66 importo mensile dell’assegno di assistenza, collegato con gli indicatori dell’inflazione costo-vita.

Ma su questo la Politica ha sorvolato per ben 40 anni, anzi continua a farlo, mentre il “Governo del Cambiamento” ignora !

Tutto questo stupisce, ma sconcerta l’opinione pubblica già fin troppo sconcertata per la Politica in generale.

Da Circolare INPS n.122/2018

Alle Istituzioni ed agli uomini di buona volontà : occorre dare una straordinaria e forte testimonianza del valore della famiglia, dimostrando di “capire” una realtà viva, vitale, con la capacità di “mobilitarsi” nel richiedere e dare il riconoscimento che compete ad una identità culturale e sociale della crescita individuale dei suoi componenti, nelle diverse espressioni e nel valorizzare all’unisono la loro dignità. L’etica, ramo della filosofia più acuta, è un modus vivendi, che impone un comportamento giusto e moralmente lecito, rispetto a quelli, a volte, moralmente inappropriati. Oh! quanti ce ne sono in questa n/s Nazione che sono una preoccupante metastasi sociale, la quale necessita di urgenti interventi e di strumenti risolutori ! budget del ricoverato Petizione 2013

Quante sopraffazioni, quante truffe, quante beffe, quante furbizie, quante corruzioni, concussioni, illegalità, immoralità e via dicendo sono in atto ed in netto contrasto con quei principi di cui sopra ! La solidarietà sociale è dovuta all’influsso di idee filosofiche e dottrinali di uguaglianza e libertà, soprattutto a quella immensa “rivoluzione” storica che è stato il cristianesimo perché si diffonda nel mondo l’idea di una fraternità universale, di una solidarietà sincera, di una comune appartenenza alla famiglia dei figli del Creatore. Ho sempre ammirato il Cardinale Dionigi Tettamanzi, a parte la stima e la sincera amicizia, per il grande coraggio e senza tema di smentita che “ la difesa effettiva dei diritti dei deboli ”, ha sempre sostenuto “ non sono diritti deboli ! “ Alle Istituzioni ed agli uomini di buona volontà : occorre dare una straordinaria e forte testimonianza del valore della famiglia , dimostrando di “capire” una realtà viva, vitale, con la capacità di “mobilitarsi” nel richiedere e dare il riconoscimento che compete ad una identità culturale e sociale della crescita individuale dei suoi componenti, nelle diverse espressioni e nel valorizzare all’unisono la loro dignità. Sui temi più scottanti della nostra epoca non si riesce, malgrado confortanti e lodevoli iniziative solidaristiche, ad organizzare l’utilizzo del nostro tempo per la gestione dei rapporti con altri favorendo la tendenza a rinchiuderci nei n/s privilegi piuttosto che in una armonica intesa verso il bene comune, e “non essere cristiani di vetrina” ( Papa Francesco 12 ottobre 2013 )- Ecco, questa parola, bene comune, é “usata” largamente in questo periodo d’instabilità di smarrimento d’incredulità, “abusata” a volte impropriamente, “adoperata” dai falsi moralisti, ma tutto non ci deve indurre nella sfiducia, nonostante si respiri un’aria greve e carica di veleni che irradiano un deserto di solitudine e di povertà interiore. Allora è necessario, al di là del sentimento personalistico, spezzare queste catene di odio, questi inutili pregiudizi, queste pseudo illazioni di solidarietà ora da una parte ora d’altra, ma “spalancare le porte al Divino Messaggio” osservanti delle leggi e diffondere solidarietà, in una parola bisogna saper morire al proprio egoismo per rinascere alla vita dell’amore solidale

L’efficacia di questa parola, bene comune, deve andare oltre i confini dei valori morali e deve coinvolgere non solo la politica in genere, ma direi soprattutto chi risponde al nome di cristiano o meno, durante il Congresso Mondiale della Famiglia a Verona. !

E con le parole del Santo Giovanni Paolo II° Andiamo avanti con speranza ! ”

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire