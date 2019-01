L’increscioso grave episodio dove la figlia disabile è stata sottoposta ad abusi sessuali da parte dei genitori, od altri avvenuti, ci sconcerta allibiti, attoniti !

Questi “avvenimenti”, come tutti quelli che sono successi in passato, restano di grande rilievo etico-sociale, per il quali le Istituzioni non hanno assunto una seria ponderazione, ignorando, relegando, restringendo nel profondo oblio un patrimonio di umanesimo e di civiltà di cui è fiera, per non dire era, la n/s Italia . Per quelle menti oscurate abbiamo sempre espresso perplessità, adducendo la colpa nella chiusura degli ex-Ospedali Psichiatrici, perché le Istituzioni non hanno programmato adeguate strutture, programmazione, pianificazione della salute mentale. Il Parlamento ha lasciato la “patata bollente” alle impreparate Regioni, le quali sono state costrette a soluzioni precarie, avviando questi “Cenerentole della Sanità” verso Istituti Religiosi Cattolici o meno, Strutture Ospedaliere Private, o costretti nella migliore ricerca di un posto dignitoso nella Sanità Nazionale .

Allora dobbiamo “gridare” che lo scandalo dei manicomi prima, la mancata risoluzione di questo disagio Socio-Sanitario dopo costituiscono la vergogna del secolo scorso e la diretta, pacifica continuazione in questo secolo !

Esprimiamo una forte preoccupazione per l’estendersi di questi atti che riguardano l’infanzia violentata, la spicciola violenza tra gli adolescenti, l’aggressività tra consanguinei dove spesso ci scappa il morto, gli stupri molto spesso ricorrenti, mostruose azioni che danneggiano irrimediabilmente la dignità umana, la violenza anche verbale verso le donne .

Ma come si può stare a vedere quando ci pare di essere e vivere nell’inferno dantesco, dove ogni cosa viene stravolta ? Cosa bisogna dire di “coloro” che ci dovrebbero governare e stanno come galli nel pollaio, si beccano per un nonnulla, si inventano ogni cosa, si trincerano dietro ipocrisie e non riescono a distinguere le “cose pubbliche” da quelle “ personali ”. Ma perché non stanno zitti per ascoltare la disperazione, la rivolta della moralità dei loro concittadini, che vedono sempre più nero il loro futuro, come quanto avviene nel n/s Bel Paese ?

Ed allora per “costoro” sorvolare la “problematica” di quanto si scontra o si confronta nel quotidiano è “normale”, così come è scarsa la sollecitudine a difendere i diritti di queste povere persone e delle loro famiglie, ormai ai margini di quella conclamata solidarietà diffusa dalla Politica, col P maiuscolo come dice Papa Francesco, che dovrebbe essere segno primario di civiltà.

Ma difendere gli handicappati psico-fisici resta una battaglia di civiltà perduta, una guerra vinta, oppure una vergogna ?

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza “!

Prev ite

http://digilander.libero.it/cristianiperservire