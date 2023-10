Sanità, Cotura (Fiadda): “Per le persone sorde un osservatorio al ministero”

“L’ideale sarebbe riuscire costituire al ministero della Salute di un osservatorio che analizza, ricerca, programma gli interventi su tutto il territorio nazionale per colmare, in primis, le differenze territoriali e poi per raccordare le politiche della salute delle regioni”.

Così Antonio Cotura, presidente Fiadda Aps (Federazione italiana per i diritti delle persone sorde e famiglie), intervenendo al Welfair, la ‘fiera del fare sanità’, il nuovo format che Fiera Roma ha organizzato per riunire, fino al 20 ottobre, tutti gli attori del mondo della salute.

“Nei bambini con sordità preverbale, l’intervento deve essere efficace e tempestivo dagli screening neonatali audiologici agli interventi riabilitativi, logopedie i e protesici. In ognuno di questi ambiti abbiamo dei problemi”, in particolare, conclude, di “lunghe liste d’attesa”.

