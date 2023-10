Nato sordo, ora parla tre lingue. La storia di Matteo, operato a Varese

L’intervento per l’impianto cocleare a tre anni: oggi si esprime correttamente in italiano, francese e inglese

E’ nato sordo. Ora parla francese e inglese fluentemente, oltre che l’italiano: è la storia di Matteo, un 17enne diventato perfettamente udente grazie all’impianto cocleare, che gli è stato applicato con un interventi chirurgico effettuato all’Ospedale di Circolo di Varese.

Il conseguimento del Cambridge First Certificate per attestare la conoscenza della lingua inglese rappresenta un traguardo impegnativo per molti studenti. Non per Matteo (il nome è di fantasia), che ha superato brillantemente la prova e ottenuto la prestigiosa certificazione, che si aggiunge alla già fluente conoscenza della lingua francese.

L’INTERVENTO A TRE ANNI

Il punto è che Matteo è nato sordo, una condizione che però non gli ha precluso l’opportunità di vivere una vita piena di sogni e di sfide, di obiettivi raggiunti e tanti altri da raggiungere, come quella di tutti i suoi coetanei. Matteo, infatti, all’età di tre anni è stato sottoposto all’intervento per impianto cocleare dall’équipe dell’Audiovestibologia varesina. «Un intervento un po’ tardivo – spiega la dottoressa Eliana Cristofari, Responsabile dell’Audiovestibologia -, visto che normalmente l’impianto si mette ai lattanti, ma la famiglia di Matteo abitava in un’altra regione e si è rivolta a Varese quando il bambino aveva già tre anni. Questo però non ha compromesso il suo percorso, che si è svolto senza particolari sostegni e senza una logopedia prolungata. Insomma, a Varese gli è stato messo l’impianto, ma il resto Matteo lo ha fatto grazie alla sua intelligenza, al suo entusiasmo, alla sua curiosità, e al supporto della sua famiglia, che è giustamente molto fiera di lui. I suoi traguardi, di cui siamo orgogliosi, rappresentano un successo anche per noi e per tutti i pazienti che si affidano alla nostra Audiovestibologia». La dottoressa Cristofari proprio oggi ha ricevuto la visita dell’onorevole Andrea Pellicini, desideroso di conoscerla dopo aver letto la storia di quella bambina che ha invitato la premier Giorgia Meloni a visitare il reparto dove lei ha trovato l’udito.

MILLE PAZIENTI

La storia di Matteo e di quella bimba è la storia di quasi mille pazienti che a Varese si sono sottoposti in tenera età all’intervento di impianto cocleare, su un totale di oltre duemila impianti. «La tecnologia e la scienza oggi danno la possibilità di superare la sordità e di permettere a chi nasce sordo non solo di sentire – tiene a dire la dottoressa Cristofari – ma anche di avere tutto quello che l’udito comporta: la possibilità di parlare, anche in lingue straniere, ma soprattutto di vivere una vita piena e completa come quella di chiunque».

