Scopri la rivoluzionaria scoperta dell’Ospedale Policlinico di Catania: il segreto per sentire e percepire il mondo come mai prima d’ora! Imperdibile evento il 1 settembre 2023!

PUBBLICITA

Convegno sul percorso di presa in carico dei bambini con ipoacusia

Sabato 9 settembre si terrà presso l’Aula Magna del Policlinico “Rodolico” di Catania il convegno dal titolo “Io mi sento e vi sento”. L’evento, promosso dalla Clinica Otorinolaringoiatrica con il patrocinio di diverse istituzioni, si focalizzerà sul percorso di presa in carico multidisciplinare dei bambini con ipoacusia nell’età compresa tra 0 e 3 anni.

PUBBLICITA

Il convegno sarà guidato dal professor Luigi Maiolino e dalla dottoressa Graziella Poli, responsabili scientifici dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’AOUP “G. Rodolico – San Marco”. Durante l’evento, verranno affrontati temi di grande importanza per la diagnosi e la cura dell’ipoacusia nei bambini, con l’obiettivo di fornire agli operatori sanitari strumenti e conoscenze per garantire un percorso di presa in carico adeguato e completo.

Spazio espositivo per abbattere gli stereotipi sulla sordità

Al termine del convegno, i partecipanti avranno la possibilità di visitare uno spazio espositivo allestito all’interno dei corridoi della clinica. Questo spazio avrà l’obiettivo di abbattere gli stereotipi e le false credenze legate alla sordità. Saranno presenti materiali informativi, testimonianze e tecnologie innovative che mostreranno le possibilità di integrazione e di supporto per le persone con problemi uditivi.

Attraverso questa iniziativa, si vuole sensibilizzare il pubblico sull’importanza di una corretta informazione riguardo alla sordità e promuovere una maggiore inclusione sociale per le persone con ipoacusia.

Per maggiori informazioni sul programma del convegno, è possibile consultare la locandina dell’evento.

Conclusioni

Il convegno “Io mi sento e vi sento” rappresenta un’importante opportunità per approfondire le tematiche legate all’ipoacusia nei bambini e per promuovere una presa in carico multidisciplinare adeguata. Grazie alla partecipazione di esperti e alla presenza di uno spazio espositivo informativo, l’evento si propone di sensibilizzare il pubblico e di abbattere gli stereotipi sulla sordità. Un’iniziativa che mira a garantire una migliore qualità di vita per i bambini affetti da ipoacusia e a favorire una maggiore inclusione sociale per le persone con problemi uditivi

Red Il fatto di catania