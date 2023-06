Regione Liguria, via al bando per progetti a sostegno dei sordi

PUBBLICITA

La Regione Liguria, con una delibera di Giunta, ha dato il via libera al bando per gli enti del terzo settore finalizzato all’elaborazione di progetti di inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia. Obiettivo del provvedimento è stimolare e potenziare l’inclusione sociale delle persone con una disabilità uditiva, strategia fondamentale per migliorare sensibilmente la loro qualità della vita. La somma disponibile è di 378.051 euro.

PUBBLICITA

“La decisione arriva – dichiara Brunello Brunetto, Consigliere regionale della Lega e Presidente della Seconda Commissione Salute e Sicurezza Sociale – dopo che in Consiglio regionale era stato presentato un documento, firmato anche da me, in cui si chiedeva alla Regione di attivarsi per la promozione della conoscenza e delle competenze nell’uso della Lingua dei segni italiana (LIS) e in Lingua dei segni italiana tattile (LIST); per l’uso di tecnologie finalizzate all’accesso ai servizi sociosanitari, emergenziali, culturali, teatrali, scolastici e di ogni altra tecnologia finalizzata all’abbattimento delle barriere all’informazione o alla comunicazione delle persone con disabilità uditiva; per la prosecuzione del progetto Comunic@salute.

I progetti potranno riguardare dunque i più svariati campi: dall’istruzione al volontariato, all’inserimento lavorativo, al sostegno abitativo, al tempo libero”.