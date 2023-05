PUBBLICITA

OTOPLAN 4.0 permette ai chirurghi di mappare, prima dell’intervento, l’anatomia del paziente in 3D in tempo reale, in modo da personalizzare la soluzione tecnologica e minimizzare gli imprevisti

Milano, 29 maggio — In occasione del 109° Congresso Nazionale SIO – Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale (Presidente, il Professor Domenico Cuda), che si è svolto a Milano dal 24 al 27 maggio, MED-EL, leader nel campo degli impianti per l’udito presenta OTOPLAN 4.0, un software all’avanguardia per la pianificazione degli interventi otologici. Questo strumento consente di pianificare un intervento, permettendo ai chirurghi di mappare l’anatomia del paziente in tempo reale, prima ancora di iniziare l’operazione. Grazie ad OTOPLAN 4.0, infatti, è possibile effettuare rapidamente un’analisi anatomica specifica per paziente, ricostruendo in 3D le strutture nobili, quali l’orecchio interno, l’osso temporale, la corda del timpano, il nervo facciale e il nervo acustico, e analizzandone distanze e posizioni relative, così da pianificare efficacemente la chirurgia e da minimizzare gli imprevisti. Il software è stato sviluppato interamente da MED-EL e dal gruppo di esperti di navigazione chirurgica e sistemi robotici di CAScination AG.

“In MED-EL siamo costantemente impegnati nel migliorare le performance uditive dei nostri portatori di impianto e crediamo che oggi la strada da percorrere sia quella della medicina di precisione. Il nostro impegno si concretizza nella creazione di tecnologie che offrano a ciascun paziente un trattamento altamente personalizzato in ogni aspetto chirurgico ed audiologico” ha dichiarato Romed Krösbacher, Direttore MED-EL Italia.

OTOPLAN 4.0 rappresenta un ulteriore passo avanti nel campo della tecnologia medica, confermando l’impegno dell’azienda nell’offrire soluzioni sempre più innovative e personalizzate, che consentano di migliorare la vita dei pazienti affetti da sordità. La versione 4.0 infatti rende molti dei precedenti strumenti completamente automatici, rendendoli semplici da utilizzare e non operatore-dipendenti, consente di registrare video, note e commenti vocali, facendone uno strumento ideale per finalità di documentazione e didattiche. Inoltre, con il software è possibile sovrapporre automaticamente fino a 3 esami TAC e di risonanza magnetica, pre e post-operatori: tale fusione permette di estrarre dagli esami informazioni difficilmente definibili dalla singola immagine radiologica, fornendo all’otologo un portfolio di strumenti ad oggi difficilmente accessibili.

Inoltre, OTOPLAN 4.0 supporta i chirurghi nel processo di scelta degli elettrodi da utilizzare, selezionando tra il portfolio MED-EL, quelli che più si adattano alle specifiche anatomiche del paziente. Quando si tratta di elettrodi per impianti cocleari, un unico modello non può adattarsi alle necessità di ogni paziente, poiché la lunghezza dei dotti cocleari presenta ampie variazioni, da individuo a individuo. Dopo l’intervento, il software permette il rilevamento dell’impianto e consente di eseguire un controllo di qualità dell’inserimento e della gestione dell’elettrodo.

Per maggiori informazioni e disponibilità: https://www.medel.pro/products/otoplan

