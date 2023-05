MED-EL festeggia i 5 anni di ADHEAR, la tecnologia ideata per cambiare la vita delle persone con perdite uditive

PUBBLICITA

Milano, 8 maggio 2023 – MED-EL – leader mondiale nelle soluzioni impiantabili per l’udito – festeggia insieme a tutti gli utenti a livello globale i cinque anni di ADHEAR, la tecnologia che ha cambiato la vita di migliaia di persone affette da ipoacusia.

ADHEAR, lanciato nel 2017, è una protesi acustica a conduzione ossea di nuova generazione che offre alle persone una soluzione non chirurgica per la perdita uditiva di tipo trasmissivo. William, un ragazzo inglese di 16 anni, è stato uno dei primi a ricevere il dispositivo e continua a utilizzarlo ogni giorno:

“ADHEAR mi ha aiutato moltissimo a scuola: ora posso interagire durante le lezioni, con compagni e insegnanti che sento ora in modo più chiaro. Con ADHEAR mi sento più sicuro di me stesso: adesso quando parlo ed interagisco con le persone, sono certo di sentirle, e non ho più paura che si verifichino situazioni imbarazzanti.”. La madre di William, Lorraine, ha aggiunto: “La protesi ora fa parte di William, ci sentiremmo persi senza il dispositivo!”.

Maria Francesca, madre di Flavio, un bambino di 5 anni che utilizza una protesi ADHEAR, ha commentato: “Abbiamo provato tanta gioia nel vedere lo sguardo sorpreso di Flavio quando ha sentito per la prima volta il cinguettio degli uccelli e ha scoperto che le foglie calpestate fanno rumore“.

ADHEAR è la soluzione ideale per le persone – di qualsiasi età – che soffrono di ipoacusia trasmissiva e non sono idonee o non vogliono sottoporsi a un intervento di impianto a conduzione ossea. Il sistema è costituito da due componenti esterne: un adattatore adesivo da applicare sulla pelle dietro l’orecchio e un audio processore. Quest’ultimo capta le onde sonore, le converte in vibrazioni e le trasmette all’osso tramite l’adattatore adesivo. L’osso trasferisce quindi le vibrazioni attraverso il cranio all’orecchio interno, dove vengono elaborate come suoni.

La conduzione ossea utilizza l’osso del cranio per trasmettere le onde sonore direttamente all’orecchio interno e può essere un’opzione adatta per le persone che hanno perdite uditive dovute a problemi del condotto uditivo, del timpano o degli ossicini dell’orecchio medio. Ad esempio, 1 persona su 6.000-12.000 è affetta da Microtia e Atresia, che comportano malformazioni all’orecchio esterno. Una soluzione a conduzione ossea come ADHEAR può fare la differenza per le persone affette da tali patologie.

“MED-EL è sempre stata una realtà all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie innovative per la perdita dell’udito e, prima di ADHEAR, esisteva una reale necessità di una soluzione a conduzione ossea non chirurgica e senza pressione“, ha dichiarato Ingeborg Hochmair, CEO di MED-EL. “Quando abbiamo lanciato ADHEAR cinque anni fa, abbiamo dato la possibilità alle persone con ipoacusia trasmissiva di vivere in un mondo sonoro completamente nuovo. Il nostro obiettivo oggi è continuare ad aiutare sempre più persone a superare l’ipoacusia come barriera alla comunicazione“.

Al seguente link un video dimostrativo del sistema: https://www.youtube.com/watch?v=t13vLzOyvMQ

