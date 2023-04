Cna Benessere, progetto per l’inclusione delle persone sorde

PUBBLICITA

TORINO, 20 APR – L’Agenzia Formativa Idea Formazione di Collegno promuove con l’associazione nazionale sordi e Cna Benessere Torino un corso finanziato dalla Regione Piemonte rivolto a persone sorde e con disabilità minori; il corso forma 13 allievi al profilo di “Assistente dell’operatore del Benessere erogazione dei servizi di trattamento estetici”.

Il progetto arriva dopo la seconda edizione di Benessere in Oncologia avviato a dicembre con la Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, che ha coinvolto 15 estetiste nel percorso formativo (148 ore)

Il corso biennale completamente gratuito di 600 ore l’anno di cui 200 di stage, 100 di teoria e 300 di laboratorio ha coinvolto 13 maggiorenni con disabilità minori di cui sette sorde. I promotori del progetto si sono rivolti a Cna Benessere per favorire l’inserimento in stage degli allievi presso i centri estetici associati. “Abbiamo risposto con grande entusiasmo alla posposta di Idea Formazione perché da sempre crediamo nel senso sociale dell’estetica e ancora una volta si tratta di abbattimento delle barriere in questo caso comunicative, attraverso la formazione, finalizzata all’inclusione sociale e lavorativa” spiega la presidente del settore estetica di Cna Benessere Torino, Eleonora Minneci.

