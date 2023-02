PUBBLICITA

Il 25 febbraio si celebra la Giornata Mondiale dell’Impianto Cocleare, uno strumento che consente di riabilitare adulti e bambini affetti da sordità profonda.

PUBBLICITA

La celebrazione di questa ricorrenza sottolinea, in particolare, come il progresso della medicina, insieme alla tecnologia, sia fondamentale per la lotta alla sordità e per migliorare quindi la qualità della vita dei pazienti. Stando ai dati del ’National Institute on Deafness and other communication disorders’ americano, in tutto il mondo sono più di 700.000 le persone che utilizzano oggi l’Impianto Cocleare e, ogni anno, vengono applicati nel mondo circa 50.000 impianti, di cui oltre 1.000 in Italia.

L’Unità Operativa di OtorinolaringoiatriaAudiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – guidata dal prof. Stefano Pelucchi – quest’anno guarda con particolare attenzione a questa data. Infatti, sono circa 1.000 gli interventi di posizionamento di impianto cocleare effettuati al S. Anna. In particolare, sono in regolare follow-up sia pazienti pediatrici che adulti, portatori di impianto cocleare mono o bilaterale, provenienti sia dalla Regione che dal resto d’Italia.

Il programma di Implantologia Cocleare è attivo a Ferrara da molti anni e il Reparto è tra i centri di riferimento in Emilia–Romagna. L’equipe – che cura il percorso pre-intervento, l’intervento e poi la riabilitazione ed il follow-up dei pazienti – è costituita da personale medico (dott.ssa Michela Borin, dott. Nicola Malagutti, prof. Andrea Ciorba) e tecnico (dottoresse Valentina Carrieri, Laura Negossi, Alessandra Cavallari, Bertilla Zerbinati, Antonella Berselli, Ilaria Piccolo, Federica Minazzi e Nicoletta De Luca).

Tra le tantissime persone che sono state sottoposte al posizionamento dell’impianto cocleare, raccontiamo la storia della piccola Roua.