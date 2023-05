Regione, nasce anche nel Lazio la figura del Garante delle persone disabili

La Giunta regionale ha emesso una delibera per l'introduzione di questa figura a tutela dei disabili

Regione, anche il Lazio avrà il suo Garante per le persone disabili. La Giunta Regionale guidata da Francesco Rocca ha deciso l’introduzione di questa figura giuridica a tutela dei disabili.

La decisione si colloca in una cornice di leggi regionali, nazionali e internazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. “Questo provvedimento – spiega l’assessore alla Disabilità, al Terzo Settore e ai Servizi alla Persona della Massimiliano Maselli – va a colmare nella nostra Regione la carenza di una figura determinante per garantire i sacrosanti diritti di chi è affetto da disabilità”.

Le funzioni del Garante

Il Garante della disabilità avrà due funzioni principali. La prima è la difesa dei diritti delle persone disabili e la tutela dei loro bisogni. Il Garante può quindi proporre misure per contrastare fenomeni di bullismo e discriminazione nei loro confronti.

L’altra funzione importante è quella di informare e sensibilizzare sul tema della disabilità. A tal fine può stipulare accordi e convenzioni per con enti, scuole, istituzioni e altri organismi per diffondere una cultura inclusiva.