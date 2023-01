Proposte emendamenti al Milleproroghe, audizione in commissione

PUBBLICITA

La Federazione, per tramite del suo Presidente Vincenzo Falabella, è stata audita oggi dalle riunite commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato ed ha presentato cinque proposte di emendamenti al dl 198 del 29 dicembre 2022 ( A.S. 452 ), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, meglio conosciuto come decreto Milleproroghe.

Un’educazione inclusiva che parta dal Piano Educativo Individualizzato, la cui applicazione è ostacolata dall’attuale apparato organizzativo.

Una proroga di accesso al lavoro agile per i lavoratori con disabilità ed i loro caregiver per garantire il diritto stesso al lavoro, che altrimenti sarebbe minato. La proroga alle misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori con disabilità. Garantire alle persone con disabilità le quote riservate quando si va a stabilire nuove assunzioni all’interno dei ministeri. Per garantire l’implementazione dei Livelli essenziali di prestazione sociale e l’integrazione di questi con i Livelli essenziali di assistenza, sono necessarie assunzioni e stabilizzazioni di assistenti sociali.