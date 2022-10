Benefici per disabili e badanti: cambia tutto con il nuovo Governo

di Antonia Festa

Il programma elettorale del centrodestra prevedeva una serie di interventi in ausilio delle persone disabili

Il nuovo Governo è ufficialmente all’opera da qualche giorno. Sul fronte disabilità, la Ministra Alessandra Locatelli, che vanta una certa esperienza in tale campo, ha sottolineato l’attuazione di riforme in aiuto dei più deboli.

Scopriamo, dunque, quali sono le sue intenzioni e se saranno in linea con i punti del programma elettorale della coalizione di centrodestra

Aiuti ai disabili: gli obiettivi della Ministra Locatelli

Il Ministero della Disabilità è stato assegnato ad una donna: Alessandra Locatelli. La deputata della Lega, almeno sulla carta, sembra possedere una certa competenza. Ha, infatti, ricoperto il ruolo di Ministra per la Famiglia e le Disabilità nel Governo Conte e dal 2021 è Assessore della Regione Lombardia con delega alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità. Ha svariate esperienze lavorative nel settore dell’assistenza e della cura delle persone disabili ed è anche stata volontaria in Africa e volontaria del soccorso.

Alle elezioni amministrative del 2017, è stata eletta nel Consiglio Comunale di Como e ha ricoperto la carica di assessore e, poi, di vicesindaco. Nel 2018, inoltre, è stata membro della XII Commissione Affari sociali e Sanità. Giorgia Meloni, dunque, ha deciso di affidare ad Alessandra Locatelli il difficile compito di incentivare e promuovere gli aiuti ai disabili e alle loro famiglie.

Subito dopo la nomina, la Ministra Locatelli ha rilasciato delle dichiarazioni, evidenziando quali agevolazioni verranno predisposte nei confronti delle persone affette da disabilità e dei badanti. A tal riguardo, ha sottolineato che il riconoscimento dell’importanza del ruolo dei badanti sarà uno dei punti principali del suo programma.

Ha, inoltre, specificato che enorme importanza rivestiranno le associazioni e gli enti del terzo settore che si occupano di assistenza e sostegno e che lavorerà per l’approvazione della Legge delega sulla disabilità e della Legge delega sulla non autosufficienza. Si tratta di provvedimenti indispensabili per assicurare ai disabili una vita dignitosa, adeguata formazione, lavoro ed inclusione.

“Al centro di questo Governo c’è la famiglia: faremo di tutto affinché i disabili e le loro famiglie siano al centro dell’azione dell’Esecutivo”, ha dichiarato la Locatelli.

I punti del programma elettorale del centrodestra

Rispetto agli anni passati, l’ultima campagna elettorale ha mostrano una particolare sensibilità alle problematiche affrontate dai disabili. La maggior parte dei partiti, ad esempio, aveva promesso un incremento delle pensioni di invalidità.

Per quanto riguarda la coalizione di centrodestra, durante la campagna elettorale, i leader politici dello schieramento avevano insistito sulle seguenti riforme:

aumento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea);

inclusione lavorativa, tramite la predisposizione di sistemi di decontribuzione per il lavoro dei disabili;

aumento degli assegni di invalidità;

rafforzamento delle politiche tese alla presa in carico delle persone con disabilità, attraverso l’innalzamento delle relative risorse;

potenziamento del sistema scolastico e dello sport per tutti.

Non ci sono, invece, informazioni certe su un possibile aumento delle pensioni, dunque bisognerà attendere le prossime mosse dell’Esecutivo.

Insieme a questi obiettivi, la Ministra alla Disabilità, Alessandra Locatelli, è intenzionata all’introduzione della Legge delega sull’autosufficienza. Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce i tipi di intervento da approvare per revisionare il sistema dell’indennità di accompagnamento e per:

prevenire l’isolamento e la marginalizzazione;

riformulare, accrescere e potenziare i vari strumenti di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria;

favorire riforme di sanità preventiva a domicilio;

sviluppare misure per la solidarietà e la coesione tra generazioni.

Benefici per disabili e badanti: cosa prevede il Decreto Aiuti- quater

Il primo provvedimento che il nuovo Esecutivo dovrebbe varare, ossia il nuovo Decreto Aiuti- quater, stabilirà anche dei benefici per i disabili e i loro badanti. Giorgia Meloni ha annunciato che il Decreto sarà approvato a breve e che, nella programmazione, un ruolo fondamentale spetta proprio alla Ministra Locatelli.

Il Decreto Aiuti- quater dovrebbe prevedere dei sussidi per contrastare il caro vita e l’aumento vertiginoso delle bollette, così come è stato anche per i Decreti precedenti. In particolare, si parla di nuovi contributi economici per le famiglie e le imprese, della proroga del taglio delle accise e dell’erogazione del nuovo Bonus 150 euro anche ai disabili. Non bisogna far altro che attendere ed scoprire se il nuovo Governo sarà in grado di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale