Manovra: Salvini, nessun taglio fondi disabilità, è fesseria

MILANO , 13 DIC – “E’ una fesseria, non corrisponde al vero”: così il segretario della Lega Matteo Salvini intervenuto su Italia7Gold ha commentanto il presunto taglio al fondo disabilità riportato da alcuni organi di stampa.

Quei 200 milioni “sono stati destinati per l’acquisto di vaccini ma per sole esigenze contabili perchè il fondo disabilità non poteva spenderli entro la fine dell’anno e sarebbero sfumati”.

Ma, ha aggiunto, “con la legge delega su disabilità che approveremo entro fine anno ne vengono inseriti altri 250, quindi il fondo per i disabili aumenta di 50 milioni. Inoltre stiamo cercando anche 50 miloni in più ad hoc per l’autismo”. (ANSA).