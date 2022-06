⭐ Hotel Hassler a Roma, alla guida i figli di Roberto Wirth: fra tradizione e innovazione

PUBBLICITA

di Lilli Garrone

Veruschka e Roberto Wirth junior, gemelli 30enni, dirigeranno lo storico albergo a Trinità dei Monti: «Porteremo tutti i giorni il sorriso, l’energia e la voglia di emergere. In due tutto è più facile»

Fra tradizione e innovazione l’hotel Hassler a Trinità dei Monti, uno dei più famosi al mondo, ha una nuova dirigenza. E dopo l’improvvisa scomparsa il 5 giugno del suo carismatico presidente Roberto Wirth , arriva alla guida la nuova generazione: Roberto Wirth Jr. e Veruschka, figli gemelli dello storico titolare. E si presentano al mondo dell’hôtellerie rispettivamente come presidente esecutivo lui e amministratore delegato lei: «L’Hassler è nel nostro Dna. Fin da piccoli abbiamo respirato l’albergo e le sue dinamiche, un intreccio di lavoro, casa, passione che da sempre vede tutti i membri della famiglia coinvolti», dicono.

Gemelli, classe 1992, Roberto Jr. e Veruschka si trovano oggi di fronte a nuove e importanti sfide, all’insegna della ricerca di innovazione e di continuità con la tradizione. Questo brand alberghiero italiano, ha, infatti, nel suo carnet, oltre all’Hassler, il Palazzetto a Roma, l’Hotel Vannucci e Borgo Bastia Creti in Umbria e Parco del Principe in Toscana. Nati a Roma, dopo gli studi in Svizzera presso il Glion Institute of Higher Education, una delle scuole di Hospitality management più prestigiose al mondo, le loro strade si dividono: Veruschka a Boston inizia il suo percorso all’interno di un prestigioso albergo e, poi, a Londra si specializza frequentando un master in Brand Development, mentre, Roberto Jr. inizia la sua esperienza professionale all’interno di importanti marchi internazionali dell’alta ospitalità tra Londra, Washington e Praga.

Ma «sapevamo che il nostro destino era qui» affermano Roberto Jr. e Veruschka, «così, nel 2017, Roberto Jr. decide di rientrare in Italia per iniziare la sua avventura professionale al fianco del padre all’interno dell’Hassler, a cui darà, grazie anche al suo entusiasmo e al suo background, un’ulteriore spinta internazionale. Nel 2019, invece, Veruschka, forte della sua esperienza, inizia a gestire in piena autonomia e con grandi risultati il Parco del Principe in Toscana, una villa neogotica della fine del 1800. «Il nostro impegno è quello di mantenere, proseguire e sviluppare il percorso intrapreso da nostro padre e, quindi, quello di mantenere l’Hassler come un albergo indipendente, con un suo carattere, una sua personalità e storia» così i neo eletti parlano del futuro e aggiungono «Il vero segreto della nostra tradizione di famiglia, quello che nostra nonna e nostro papà ci hanno trasmesso, è l’amore e la passione per il lavoro».