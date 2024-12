Legge 104, ecco quando puoi avere insieme i permessi 104 e il congedo straordinario: il chiarimento INPS

L’INPS ha precisato quando e a quali condizioni è possibile avere insieme i permessi e i congedi 104

I permessi 104 consistono in permessi retribuiti di astenersi dal lavoro, mentre il congedo straordinario consiste in un periodo di assenza dal lavoro, retribuito e non superiore a due anni.

Però molti si chiedono se, durante il periodo di congedo straordinario, sia possibile godere dei permessi 104. Cerchiamo di fare chiarezza.